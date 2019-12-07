ضبط مصنع للسكاكر مخالف للمواصفات الصحية في نابلس

ضبطت الضابطة الجمركية في نابلس، اليوم السبت، مصنعًا للسكاكر يشتبه بمخالفته المواصفات الصحية.

وقالت الضابطة في بيان صحفي، أن الشرطة القضائية واثناء متابعتها لمركبة صادر بها امر حجز قضائي، وبعد توفر معلومات لديها عن وجود المركبة شرقي نابلس، تحركت بإسناد من دوريات مركز شرطة المدينة للمكان، واثناء قيامها بضبط المركبة المتواجدة امام أحد مصانع الحلويات، لاحظت القوة ان المكان غير نظيف وغير لائق صحياً.

وأضافت أنه المصنع يحتوي على حلويات منتهية الصلاحية وبيئة عمل غير ملائمة صحياً، مشيرة إلى نها تحفظت على المركبة الصادر بها امر حجز قضائي، وسلمت المشتبه به والمصنع لجهة الاختصاص للمتابعةً.