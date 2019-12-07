حملة جميع التبرعات لصالح مرضى السرطان في قلقيلية

نظم فريق الأمل حملة جميع التبرعات لصالح مرضى السرطان والأمراض المزمنة والأسر الفقيرة وذلك بالتعاون مع جمعية قلقيلية النسائية ومحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتكمن أهمية حملة التبرعات لصالح مرضى السرطان لتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز من الروابط الاجتماعية، وتحقيق الدعم النفسي للمواطنين وفقًا لمحافظ قلقيلية رافع رواجبة.

وستستمر حملة التبرعات من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث دعا رواجبة المؤسسات والجهات في محافظة قلقيلية كافة للتبرع والمشاركة.

فيما شكلت بلدية قلقيلية لجان متخصصة للبدء بجمع التبرعات من المواطنين وأهل الخير، خاصة وأن الحملة ستجوب قرى وبلدات المحافظة كاملة كما أكد رئيس البلدية هاشم المصري.

لجان لجمع التبرعات

وشدد رئيس البلدية أن حملة جميع التبرعات لصالح مرضى السرطان لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فهي ترفع من معنويات المرضى كافة وتعزز الروابط الاجتماعية.

فيما ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة قلقيلية طارق شاور، جهوم القائمين على حملة جميع التبرعات لصالح مرضى السرطان لما لها دور كبير في تحقيق الأهداف الإنسانية، لدعم مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم جراء رحلة علاجهم.

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