القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد بريميرو دي اوجوستو في أبطال افريقيا

يواجه الزمالك المصري منافسه بريميرو دي اوجوستو الأنجولي، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو على أرضية ملعب استاد الأهلي "السلام سابقاً"، في الجولة الثانية بدور المجموعات في البطولة القارية.

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة قاسية عندما حل ضيفًا على نظيره مازيمبي بالجولة الافتتاحية من دور المجموعات، بنتيجة 3-0، الأمر الذي أثار غضب جماهير النادي المصري.

تنطلق المواجهة بين الزمالك وأول أغسطس مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، كما تأكد إذاعة مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر قناتي "بي إن سبورت hd1"، وقناة "تايم سبورت" الأرضية.

في سياق آخر، قرر مسئولو القلعة البيضاء صرف راتب شهرين من مستحقات اللاعبين قبل مباراة الشرقية التى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الأربعاء الماضى، فى إطار منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ومنح هذا التقدير اللاعبين دافع كبير فى تخطى الأزمات الماضية وتقديم عرض كبير يليق بالفارس الأبيض وجماهيره التى تحلم بالمنافسة على اللقب الإفريقى والتتويج بالأميرة الإفريقية هذا الموسم.