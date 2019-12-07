أكثر من 3000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إن 3200 طالب وطالبة تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية)، وذلك للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر في الوطن والخارج.

وأضاف صادق الخضور الناطق باسم الوزارة، إن هذه الدورة تعطي فرصة أخرى للطلبة غير المستكملين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني، وللطلبة من ذوي الحالات الخاصة الذين لديهم الأعذار الكافية.

وأشار إلى أن الدورة تعطي فرصة أيضًا للأسرى المفرج عنهم من معتقلات الاحتلال، لاستكمال الحصول على شهادة الثانوية العامة بما لا يزيد عن مبحثين.

وأوضّح خضوري أن الامتحان سيتم عقده يوم غدٍ الأحد وبعد غدٍ الاثنين، الامتحانات العملية لمادة التكنولوجيا وللفروع المهنية.

ولفت الناطق باسم التعليم، أن نتائج امتحان الثانوية العامة ستصدر في أسرع ما يمكن.