تفاصيل مقتل طالب عماني في لندن

كشفت السفارة العُمانية في العاصمة البريطانية لندن، عن تفاصيل جديدة بشأن حاثة مقتل طالب من سلطنة عمان في لندن، فجر أمس الجمعة، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة.

وذكرت السفارة في بيان لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع حادث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي".

وأضاف البيان: ”ببالغ الحزن والأسى تتقدم السفارة في لندن بأعمق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد.. نتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة“.

من جهتها، أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن الضحية الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، كان عائدًا إلى منزله في نايتسبريدج بلندن، عندما باغته ملثمون وطالبوه بتسليم ساعته الفاخرة، التي يُعتقد أنها رولكس“.

ونقلت الصحيفة عن صديق العريمي قوله: ”إن الهجوم وقع أمام محال هارودز الشهيرة، وإن الطالب حاول الدفاع عن نفسه في وجه العصابة، إلا أنهم تغلبوا عليه“، ما أدى في النهاية إلى مقتله.

وأفادت الصحيفة بأن العريمي عثر عليه فاقدا للوعي، مع وجود جرح في ظهره، حيث توفي في مسرح الجريمة، على طريق برومبتون، حوالي الساعة 1 من صباح يوم الجمعة.