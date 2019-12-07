محمد الشمراني يضّج مواقع التواصل تمجيدًا بعمليته في قتل الامريكان

ضّجت مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إعلان وسائل إعلام أمريكية، مقتل ثلاثة أمريكيين في قاعدة فلوريدا على يد طالب سعودي يدعي محمد سعيد الشمراني، بمئات التغريدات التي تمجد العملية البطولية، وتدعو الرياض بسحب تبرئتها ضد المتدرب محمد.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أعلنت أمس الجمعة، عن مقتل ثلاثة أمريكيين عسكريين وأصيب ثمانية آخرين في قاعدة بحرية في منطقة بنساكولا بولاية فلوريد، بعد تمكن متدرب من سلاح الجو السعودي ولأول مرة من الإجهاز عليهم، أثناء تواجدهم داخل القاعدة العسكرية والبالغ عددهم 16 ألف عسكري، وهم يتدربون لقتال شعوب المنطقة العربية.

وسرعان ما تأثر نشطاء مواقع التواصل على "تويتر"، بالحادثة، إذ أطلقوا مئات التغريدات التي تعبر عن فرحتهم وابتهاجهم بالعملية البطولية، في قتل من يقتل أبناءهم بدم بارد عبر شنّ الحروب ضد الوطن العربي، وسلب ثرواته تحت الضغط العسكري.

في حين، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تبرأها من مرتكب العملية، وقالت، "إنّه لا يمد بأي صلة للمملكة"، دون الشروع في التحقيقات ومعرفة الأسباب، الامر الذي أغضب الشعوب العربية، بما في ذلك النشطاء.

وكان الطالب محمد الشمراني قد كتب على حسابة الشخصي، "إنه لا يكره المواطنين الأمريكيين، وإنما يعارض دعم حكومته المتواصلة في الجرائم والقتل ضد الأبرياء العرب".

حساب Mutwali، غرد على "تويتر"، قائلاً، :"إن الجميع تحامل على الشاب أنه قاتل وقد نسى الجميع انه مقتول".

وأراد حساب الصّبا، تفنيد رواية الامريكان بأن ينشروا فيديو لحظة قتل العسكريين؟، وانه في حال لم ينشر فأنه إعلامهم كاذب!.

وغرد، تويتري حر، مستغربًا من تبرأ الحكومة السعودية من محمد الشمراني، وأن محمد مظلوم والامريكان ألفقوا له تهمة القتل.

وترحم الناشط هزيم، على روح الشهيد محمد الشمراني، وان يغفر لع ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

أما FRD، قال، إن الامريكان يتعمدون احتقار الأجانب، ودعا السعودية بعدم تحمل محمد المسؤولية !.

محمد الشمراني

الجميع تحامل على الشاب لأنه قاتل

و قد نسى الجميع أنه مقتول أيضاً

و أسئل الملك سلمان

و الرئيس ترامب

ما الذي دفع شاب كهذا في ريعان شبابهُ

إلى مثل هذه الفاجعة

لماذا لم نسئل أنفُسنا

ماذا وقع على هذا الشاب من الضغط النفسي الذي جعلهُ يقتل أربع أنفس

وهو يعلم حرمانية القتل pic.twitter.com/iIZTjkCDH3 — mutwali (@mutwali2) December 7, 2019

محمد الشمراني

الجميع تحامل على الشاب لأنه قاتل

و قد نسى الجميع أنه مقتول أيضاً

و أسئل الملك سلمان

و الرئيس ترامب

ما الذي دفع شاب كهذا في ريعان شبابهُ

إلى مثل هذه الفاجعة

لماذا لم نسئل أنفُسنا

ماذا وقع على هذا الشاب من الضغط النفسي الذي جعلهُ يقتل أربع أنفس

وهو يعلم حرمانية القتل pic.twitter.com/iIZTjkCDH3 — mutwali (@mutwali2) December 7, 2019

العبيد المسعودين يتحركون بالرموت

تبرؤوا من ولدهم المقتول #محمد_الشمراني وطلعوا تاغ #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا وسووا فوق جثته حفلة سب ولعن

ويا عالم ترى احنا مانذبح ونقطع الا المسلمين

طيب يا كلاب السفره يالفيروسات النجسه يمكن يكون مظلوم وأربابكم الأمريكان ملفقين له التهمه عقب ماذبحوه pic.twitter.com/uzUOMwDEUM — تويتري حر (@Qtr1_Tn) December 7, 2019

قال تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)



الحمد لله أن الجنة مو بيدكم تبونا نكفر الرجال ونستحل عرضه لمجرد أنه مسّ جناب الكيان الغربي، الله يرحم محمد الشمراني ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا — هزِيم (@ERL049) December 7, 2019

ممكن تكون فعلته عباره عن ردة فعل وانا لا ابرئه ولكن لاتحملونه وحدهالمسؤلية !! انا اشتغلت معا امريكان وهم كلاب يتعمدون يتعاملون باحتقار ولهذا أتصور ان اي احد حر ممكن بينفجر فيهم غضب اذا ماكان عنده قدره على ضبط اعصابه وحسافه عليه وعلى شباب .#هجوم_فلوريدا #محمد_الشمراني — FRD (@Q8Knight) December 7, 2019

تعازينا لأهالي محمد الشمراني، الذين لم نرى أي تعازي وتباكي لهم كالأمريكان، جبر الله مصابكم وصبركم على ما أنتم عليه #فلوريدا — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) December 7, 2019