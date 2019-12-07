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محمد الشمراني يضّج مواقع التواصل تمجيدًا بعمليته في قتل الامريكان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:46 - 07 ديسمبر 2019
المتدرب السعودي محمد الشمراني المتدرب السعودي محمد الشمراني
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ضّجت مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إعلان وسائل إعلام أمريكية، مقتل ثلاثة أمريكيين في قاعدة فلوريدا على يد طالب سعودي يدعي محمد سعيد الشمراني، بمئات التغريدات التي تمجد العملية البطولية، وتدعو الرياض بسحب تبرئتها ضد المتدرب محمد.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أعلنت أمس الجمعة، عن مقتل ثلاثة أمريكيين عسكريين وأصيب ثمانية آخرين في قاعدة بحرية في منطقة بنساكولا بولاية فلوريد، بعد تمكن متدرب من سلاح الجو السعودي ولأول مرة من الإجهاز عليهم، أثناء تواجدهم داخل القاعدة العسكرية والبالغ عددهم 16 ألف عسكري، وهم يتدربون لقتال شعوب المنطقة العربية.

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وسرعان ما تأثر نشطاء مواقع التواصل على "تويتر"، بالحادثة، إذ أطلقوا مئات التغريدات التي تعبر عن فرحتهم وابتهاجهم بالعملية البطولية، في قتل من يقتل أبناءهم بدم بارد عبر شنّ الحروب ضد الوطن العربي، وسلب ثرواته تحت الضغط العسكري.

في حين، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تبرأها من مرتكب العملية، وقالت، "إنّه لا يمد بأي صلة للمملكة"، دون الشروع في التحقيقات ومعرفة الأسباب، الامر الذي أغضب الشعوب العربية، بما في ذلك النشطاء.

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 وكان الطالب محمد الشمراني قد كتب على حسابة الشخصي، "إنه لا يكره المواطنين الأمريكيين، وإنما يعارض دعم حكومته المتواصلة في الجرائم والقتل ضد الأبرياء العرب".

حساب  Mutwali، غرد على "تويتر"، قائلاً، :"إن الجميع تحامل على الشاب أنه قاتل وقد نسى الجميع انه مقتول".

وأراد حساب الصّبا، تفنيد رواية الامريكان بأن ينشروا فيديو لحظة قتل العسكريين؟، وانه في حال لم ينشر فأنه إعلامهم كاذب!.

وغرد، تويتري حر، مستغربًا من تبرأ الحكومة السعودية من محمد الشمراني، وأن محمد مظلوم والامريكان ألفقوا له تهمة القتل.

وترحم الناشط هزيم، على روح الشهيد محمد الشمراني، وان يغفر لع ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

أما FRD، قال، إن الامريكان يتعمدون احتقار الأجانب، ودعا السعودية بعدم تحمل محمد المسؤولية !.

 

 

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