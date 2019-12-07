بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 2019/12/8

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 2019/12/8.

وأوضحت الداخلية في بيان صحفي، أن السفر سيكون للحافلة الأولى (جوازات مصرية) حتى الحافلة الرابعة من كشف (12/4).

وأهابت بالمسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت الداخلية، المسافرين إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.