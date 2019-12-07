موعد مباراة النجم الساحلي القادمة ضد بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا 2019

تجمع مباراة قوية اليوم السبت، كلًا من بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي التونسي، حيث ستحدد شكل المجموعة التي يتنافس فيها الناديان بصحبة الأهلي المصري والهلال السوداني.

وبتحقيق بلاتينيوم ستارز للفوز، ستتعقد حسابات المجموعة لتصبح في حوزة كل نادي من الأندية العربية 3 نقاط، وتشتعل الأجواء في الجولات المقبلة.

في المقابل، يطمح النجم إلى تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات والاستفادة من الفوز الذي حققه على الأهلي 1-0 في الجولة الأولى بهدف ياسين الشيخاوي.



وفاز الأهلي بدوره على الهلال السوداني 2-1 بهدفي حسين الشحات ورمضان صبحي فيما سجل أطهر الطاهر هدف الهلال الوحيد.

وتقام المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت جرينتش، كما تقام المباراة على ملعب ماندافا في مدينة زفيتشافاني بزيمبابوي.

القناة الناقلة لمباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، هي قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، كما يعلق على مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا المعلق التونسي نوفل الباشي.