المغرب: حقيقة وفاة الفنان عبد القادر مطاع

تداول الكثيرون في الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الفنان المغربي وهرم السينما الوطنية عبد القادر مطاع عن عمر يناهز 80 سنة، حيث نشرت عدة مواقع مغربية إشاعة وفاته.

ونعى اعلاميون الفنان القدير، منهم مقدم برنامج "رشيد شو" الإعلامي المعروف رشيد العلالي عبر الصفحة الرسمية لبرنامجه “رشيد شو” على الفايسبوك.

من جهته، استدرك الفنان حاتم عمور، على صفحته بالفايسبوك، أن عبد القادر مطاع على قيد الحياة، حيث نشر تدوينة سابقة أشار فيها إلى وفاته، كما نفى مصدر مقرب للفنان الكبير مطاع خبر وفاته، وأكد أنه بين أحضان عائلته بمنزله المتواجد بمدينة الدارالبيضاء.

وكان المنشط التلفزي بالقناة التلفزية "دوزيم" رشيد العلالي قد أعلن وفاة الممثل المغربي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بينما نفى الفنانان حاتم عمور وبدر سلطان وفاة مطاع.

وفي وقت سابق، استنكر مطاع الشائعات المتكررة التي تختلق خبر وفاته، وبلهجة استياء شديدة تساءل قائلا: "أي كسب يجنيه مختلقو هذه الإشاعات غير زرع الإحباط في نفوس الفنانين ومحبيهم".

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، عانى الفنان عبد القادر مطاع، الذي اشتهر بدوره التلفزيوني في شخصية "بلفرياط"، من متاعب صحية أدت إلى فقدان حاسة للبصر.