أسيرين يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اصغر اسيرة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أسيرين من الضفة والقدس المحتلتين يدخلان اليوم السابع من ديسمبر أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، أحدهما محكوم بالمؤبد، وهما:

◼الأسيرة منار مجدي عبد المجيد الشويكي (18 عامًا) من القدس المحتلة المعتقلة منذ عام 2015، وتقضي حكمًا بالسجن 6 أعوام؛ قضت منه أربعة أعوام متواصلة، بعد أن تم إدانتها بمحاولة طعن جندي.

تعتبر الشويكي أصغر أسيرة فلسطينية تقبع بسجون الاحتلال، وكانت اعتقلت عقب مغادرتها مدرسته في حي وداي حلوة ببلدة سلوان بحجة العثور على سكين في حقيبتها، وأنها كانت تنوى تنفيذ عملية طعن.

◼والأسير محمود إسماعيل أحمد قدومي (44 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ اعتقاله عام 2002 وأمضى في سجون الاحتلال 17 عامًا.