ظريف: تجربة "إسرائيل" النووية لعرض قدراتها أمام "إيران"

علق محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني مساء الجمعة، على إجراء الاحتلال "الإسرائيلي" تجربة صاروخية "نووية"، معتبراً ان ما قام به الاحتلال بهدف عرض قدراته إزاء إيران.

وانتقد ظريف في تغريدة على حسابه على "تويتر" الصمت الأوروبي على الترسانة النووية الوحيدة الموجودة في غرب آسيا، والمجهزة بصواريخ مصممة بشكل حقيقي لحمل الرؤوس النووية.

وتابع ظريف: "الدول الأوروبية الثلاث تثور ثائرتها على صواريخنا الدفاعية والتقليدية، وتموت غيظا لذلك"، على حد قوله.

وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية أعلنت الجمعة، عن اختبار لمنظومة "محرك صاروخي" من قاعدة عسكرية وسط فلسطين المحتلة، لافتة إلى أن موعد إجراء الاختبار حدد مسبقا، وتم تنفيذه كما هو مخطط له، دون تقديم تفاصيل أخرى عن التجربة.