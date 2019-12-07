هنية يبدأ غداً جولة خارجية تستمر 6 شهور ولقاء ثلاثي هام في القاهرة

من المقرر، أن يبدأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، جولةً خارجية تشمل عدة دول، هي الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الحركة.

وقد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين الماضي، وفد رفيع المستوى من حركتي الجهاد الإسلامي بقيادة أمينها العام القائد زياد النخالة، و"حماس" برئاسة هنية.

وعقدت قيادتا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" اجتماعاً في القاهرة، بحثتا خلاله العديد من القضايا الفلسطينية على الصعيد الوطني والعلاقة الثنائية الاستراتيجية بين الحركتين.

وسيلتقي اليوم السبت هنية بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وقالت مصادر مطلعة، أن السلطات المصرية تعاطت بإيجابية مع قيام هنية بجولة خارجية تبدأ غداً سيبدأها في تركيا وتستمر مدتها 6 شهور.