هذا ما كتبه الطالب السعودي "الشمراني" قبل تنفيذ هجومه وقتل 3 جنود امريكان!

كتب الطالب العسكري السعودي، محمد الشمراني رسالة قبل تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى في القاعدة الجوية الأمريكية بفلوريدا، حيث قال خلال رسالته أنا أكره الولايات المتحدة "لأنها دولة شر".

ونشر موقع "SITE Intelligence Group" المختص في متابعة أنشطة الحركات المتطرفة في الإنترنت ووسائل الإعلام صورة لبطاقة الدخول إلى القاعدة، قال الموقع إنها لمنفذ الهجوم وتتبع لمحمد سعيد الشمراني.

ونشر الطالب السعودي عبر "تويتر" : "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر .

وأضاف بيان الشمراني، حسب "SITE": "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل ضد الإنسانية".

وأشار "SITE" إلى أن أسلوب تنفيذ الهجوم المسلح يدل على أن الشمراني لا ينتمي إلى أي جماعة متطرفة، لكن لن يكون من المفاجئ أن يعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذه هذه العملية، فيما اعتبر أن بيان مطلق النار يرجح وجود دوافع إرهابية، حيث كان "يقتبس" تصريحات لمؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

كما أوضح البنتاغون لاحقا أن العسكري السعودي بدأ تدريباته في الولايات المتحدة منذ أغسطس 2017 في إطار برنامج تدريب العسكريين الأجانب للقوات البحرية الأمريكية، الممول من قبل السعودية، وكان من المخطط أن يبقى الطالب السعودي في البلاد حتى أغسطس 2020.