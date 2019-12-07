البيت الأبيض لن يشارك في جلسات عزل ترامب

قرر البيت الأبيض أنه لن يشارك في جلسة الاستماع الثانية بشأن التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لعزله الإثنين المقبل.

وقال البيت الأبيض في خطابه "كما تعلمون ، هذا التحقيقات المتعلقة بالعزل بلا سند قانوني، وهي تنتهك أيضًا مبادئ العملية القانونية والعدالة الأساسية، وعلى الرغم من ذلك ، دعت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب ، اللجنة إلى البدء في كتابة مواد العزل دون أي دليل".

والخميس الماضي، أعلنت بيلوسي، طلبها رسميا من رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب نادلر، البدء بصياغة لائحة اتهام ضد ترامب، تمهيدًا لعزله.

وتابع البيت الأبيض في خطابه قائلاً: "يجب أن تنتهي هذه التحقيقات في الوقت الحالي، فالديمقراطيون يضيعون الوقت في هذا الأمر، فعليكم ألا تضيعوا أوقاتكم بعقد مزيد من الجلسات". وأضاف: "إن تبني الديمقراطيين بمجلس النواب لمواد العزل، ستكون بمثابة محاولة عزل هي الأكثر جورًا وتنافيًا مع الدستور الأمريكي". ويجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.