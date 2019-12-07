الأسير مصعب الهندي يواصل إضرابه وسط إصرار على استمرار اعتقاله إدارياً

يواصل الأسير مصعب الهندي، الإضراب عن الطعام لليوم الـ74 على التوالي، رغم خطورة وضعه الصحي.

وكانت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" قد أصدرت قراراً جديداً بإلغاء قرارها السابق بتجميد الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام الهندي (29 عاماً).

وأشارت مصادر مختصة بشؤون الأسرى إلى أنه تم إعادة الاعتقال الإداري للأسير الهندي، بالرغم من خطورة حالته الصحية.

من جهتها، حَمَلت مهجة القدس للشهداء و الأسرى الاحتلال المسؤولية عن حياته.

ونقل الأسير الأيام الأخيرة من "عيادة سجن الرملة" لمشفى "كابلان" بمدينة تل أبيب بعد دخوله بالإضراب عن الماء لأربعة أيام مما فاقم خطورة وضعه الصحي حيث فقد أكثر من أربعين كيلوغراما من وزنه، وسط تحذيرات حقوقية من إطعامه "قسرا".

وقد أطلق نشطاء وإعلاميون الخميس الماضي حملة للتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام هندي.

ويقبع في سجون الاحتلال ما يزيد على خمسة آلاف أسير بينهم نحو أربعمائة أسير إداري وهو أمر عسكري يستخدمه الاحتلال سلاحا لتعذيب الفلسطينيين واعتقالهم بلا سبب لردعهم.