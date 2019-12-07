نتنياهو لترامب: أريد أسلحة خارقة لضرب "إيران

قال الكاتب "الإسرائيلي" بن كسيت، إنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتزويده بقنابل ذكية وخارقة ضد الملاجئ النووية، لمهاجمة إيران.

وأضاف بن كسيت في مقالٍ له على موقع المونيتور العبري، أن نتنياهو يحاول اقناع مختلف الأحزاب في الكنيست لتمديد فترة حكمه لمدة ستة أشهر إضافية، لإجراء مفاوضات مع ترامب لتزويده بالقنابل اللازمة لشن هجوم على إيران.

وأشار إلى ان واشنطن مقبلة على انتخابات حاسمة تمثل فرصة للرئيس ترامب بالقبول للطلب "الإسرائيلي"، لكسب المزيد من اصوات الحزب الجمهوري المنحاز لاحتلال.

وأوضح الكاتب ان ترامب قد يوافق على "حلف دفاعي" مع الاحتلال، بحجة مواجهة إيران، مشيرًا إلى انه يمكن تزويد نتنياهو بالقنابل بعد التوقيع على اتفاق "دفاعي" مشترك بين الجانبين.

وكان رئيس وزراء الاحتلال قد زار دول أوروبية عدة، منها البرتغال، والتقى خلالها العديد من المسؤولين في التباحث بشأن تموضع إيران في الشرق الأوسط، ومن المقرر ان يزور واشنطن في الأيام القليلة المقبلة.