عضو مكتب سياسي بحماس: لا مانع من المشاركة في قوائم مشتركة مع فتح خلال الانتخابات

أكد د. سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" اليوم السبت 7/12/2019 ان حركة حماس ستتخذ قرارها المفتوح بشأن ملف الانتخابات "سواء المشاركة بقوائم مشتركة، أو قوائم مع مستقلين، أو مع فتح، فلا يوجد فيتو على أي خيار"، مشددا على أن حركته ستدخل الانتخابات بكل قوة، وأن هناك استعدادات كبيرة جدا داخل أروقتها لخوضها بكل شرف وكرامة

وبين في تصريحات لصحيفة "فلسطين" ان الحركة منفتحة على الجميع بشأن ملف الانتخابات بما في ذلك "القائمة المشتركة مع كل إنسان فلسطيني حر"، مشدداً على أنه من المهم أن يكون هناك إرادة لدى السلطة وفتح بعقد انتخابات حرة نزيهة.

وأعرب الهندي عن أمله أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس المرسوم الرئاسي في وقت قريب للبدء بالعملية الانتخابية.

ولفت إلى أن حماس أبدت إيجابية وتنازلت عن أشياء كثيرة حتى بموضوع النسبية، رغم وجود اتفاق سابق بأن يكون هناك نصيب للدوائر ونصيب آخر للقوائم، مضيفا: "رغم ذلك التزمت حماس وتجاوزت النقاط الخلافية، وأكدت أنها مع الانتخابات".

وبين الهندي أن حماس أكدت في رسالتها المكتوبة لعباس بشأن الانتخابات، على تحديد المحكمة الدستورية لضمان نزاهة العملية الانتخابات، وأن يكون هناك حرية لأبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة بحيث يعبر المواطن عن إرادته، مبدياً خشيته أن يكون هناك قهر لأبناء شعبنا بالضفة من خلال الملاحقة الأمنية. كما أكد عضو المكتب السياسي أنه من شروط الحركة في رسالتها كذلك عقد الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة "فلا طعم ولا قيمة لأي انتخابات دون إجرائها في القدس".