احتجاجات العراق.. قتلى وجرحى في إطلاق نار على المتظاهرين في بغداد

قتل عشرة عراقيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، ليلة أمس الجمعة، جراء إطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين مجهولين وسط العاصمة بغداد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بمقتل عشرة متظاهرين وأصيب العشرات بالرصاص في منطقتي ساحة الخلاني وجسر السنك العقريتين، كما انه أصيب اثنان بالقرب من جسر السنك عقب الاشتباك مع القوات الأمنية التي كانت متواجدة، وتقمع المتظاهرين.

وذكرت، انه تم نقل الجرحى إلى بواسطة سيارات مدنية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب شهود عيان، لوسائل إعلام عراقية، قال : "إن 24 سيارة وصلت ساحة الخلاني وهي تقل مسلحين، باشروا بإطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين، الامر الذي اسفر عن وقوع قتلى وجرحى".

ووصلت حصيلة إعداد القتلى منذ بدء الاحتجاجات العراقية ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية مطلع أكتوبر الماضي، 460 قتيلا و20 ألف مصاب، وفق ما أوردته المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق