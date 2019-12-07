طالب سعودي يقتل 3 أمريكيين و الملك "يعتذر"

أطلق طالب سعودي يدرس الطيران في ولاية فلوريدا الأمريكية، النار داخل قاعدة بحرية جوية بمدينة بينساكولا مما أدى لمقتل 4 بينهم الطالب و7 جرحى آخرين.

وقالت شرطة فلوريدا أن إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية أسفر عن "4 قتلى بينهم المهاجم، و7 مصابين بينهم الضابطين اللذان سارعا في السيطرة على المهاجم".

فيما جاء رد الملك السعودي سريعاً حيث قدم الاعتذار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعزاه بالقتلى.

وقد فرضت السلطات الأمريكية إغلاقاً أمنياً على قاعدة بينساكولا عقب الهجوم.

وتضم القاعدة في "بينساكولا" أكثر من 16 ألف عسكري و7 آلاف و400 موظف مدني، حيث تعد مركز تدريب أول لطياري البحرية وتعرف بأنها "مهد سلاح طيران البحرية".