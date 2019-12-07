إغلاق عدة طرق في قطاع غزة اليوم

نوهت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، اليوم السبت، إلى أنه سيتم إغلاق عدة طرق لضمان عدم وجود أي ازدحامات وحوادث مرورية الساعة 10 صباحًا، وسط مدينة غزة.

وأوضحت شرطة المرور، أن مسيرة ستنطلق من ميدان فلسطين الساعة العاشرة صباحًا مرروًا بمفترق السامر ثم مفترق السرايا ثم السير يمينا في شارع الجلاء حتى مفترق ضبيط ثم الالتفاف يسارا في شارع الوحدة باتجاه برج شوا وحصري.

وأكدت، انه سيتم إغلاق المفترقات والشوارع الفرعية المؤدية إلى خط سير المسيرة وقت مرورها.

وأشارت إلى انه سيتم إغلاق كلي لشارع الوحدة من مفترق ضبيط حتى برج شوا وحصري ابتداءً من الآن حتى انتهاء الفعالية الساعة 1:00 ظهرا تقريبا.

وطالبت شرطة المرور المواطنين والسائقين الكرام الالتزام بتعليمات شرطة المرور والنجدة واستخدام طرق بديلة حفاظا على سلاسة حركة السير ونجاح الفعالية الجماهيرية الوطنية.