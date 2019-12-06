نتنياهو و غانتس يتبادلان الاتهامات حول فشل تشكيل الحكومة

شن رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس هجوماً على رئيس، حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو على خلفية اجتماعهم الأخير، الثلاثاء الماضي.

وقال غانتس عبر منشور له في الفيسبوك الجمعة: "نتنياهو حضر حتى يخرب الصفقة، في الوقت الذي وصلت به مع قلب منفتح حتى ندفع بالوقت المتبقي نحو حكومة واسعة من اجل دولة إسرائيل، نتنياهو رأى بالاجتماع جزءا من حملته الإعلامية في الانتخابات".

من جهته، قال نتنياهو بشريط مصور نشر مساء اليوم: "إن بيني غانتس قابع مكانه ولا يتحرك نانومتر واحد".

و تابع نتنياهو قائلاً:"إذا فرضت علينا انتخابات سنفوز بها بقوة".

وكتب غانتس أمورا مشابهة:"في الوقت الذي اقلب فيه كل حجر للوصول الى الوحدة، نتنياهو يقلب كل حجر قدما نحو الانتخابات. نتنياهو لم ينجح بالانتخابات في نيسان/ابريل وخسر في أيلول/سبتمبر وإذا جرنا نحو الانتخابات-فسنتغلب عليه في آذار/مارس 2020".