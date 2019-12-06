مباحثات بين قطر و السعودية قد تسفر عن حل الأزمة الخليجية

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك مباحثات مع الأشقاء في ‎السعودية، معبراً عن أمله في أن تسفر المباحثات عن نتائج إيجابية.

و أضاف آل ثاني في تصريحات له: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة".

و أشار الى أنه لم يعد الحديث يدور عن المطالب 13 التعجيزية، مؤكداً بأن المفاوضات تبتعد عنها.

و تابع يقول: "لدينا سياستنا المستقلة وشؤوننا الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف".

يشار الى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت عن قطع العلاقات مع قطر في يونيو 2017، متهمة الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، واتخذت جملة من الإجراءات الاقتصادية العقابية ضدها، وطرحت 13 مطلبا لعودة العلاقات مع الدوحة، التي رفضت تلك المطالب.

و كان الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى دعوة لحضور القمة الخليجية في الرياض وجهها له الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.