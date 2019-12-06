طقس فلسطين: توقعات بدء منخفض جوي ماطر الاسبوع المقبل

توقع موقع "طقس فلسطين" أن تسود الليلة أجواء شديدة البرودة في قمم الجبال وباردة بوجه عام في باقي المناطق.

أما يوم غدٍ السبت، فتوقع الموقع أن يكون الجو غائم جزئياً، حيث تسود أجواء باردة جداً في ساعات الصباح خصوصاً في قمم الجبال و مناطق السهول و صحراء النقب، ويكون الطقس مستقراً نهاراً وبارداً نسبياً بوجه عام ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة في مختلف المناطق.

و من المتوقع أن تتأثر البلاد تدريجياً خلال ساعات نهار يوم الأحد بمنخفض جوي ماطر وبارد نسبياً ، كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية ثم تمتد لباقي المناطق تدريجياً ، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة في ساعات الليل خصوصاً في المناطق الشمالية.

و يستمر سقوط امطار غزيرة يوم الاثنين، و يكون الطقس بارداً وماطراً في معظم المناطق، وتهطل الامطار خلال النهار في شمال ووسط البلاد وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية خصوصاً في السواحل والسهل الساحلي ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل واضح في الجبال وتستمر الأمطار المتفرقة بالهطول في مختلف المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً تتحول الى غربية ليلاً ، وتكون نشطة أحياناً خصوصاً في القمم الجبلية.

و وفقاً لموقع طقس فلسطين، فلا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة ، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة متفرقة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في مختلف المناطق.

و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الاربعاء، وتستقر الأجواء في مختلف المناطق ، وتتحول الرياح الى الوجه الشرقي ، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل واضح ، والله تعالى أعلم