ليونيل ميسي يفوز بجائزة جديدة

فاز نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي اليوم الجمعة، بجائزة جديدة.

و أوضح الحساب الرسمي لليغا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

و سيستلم ميسي جائزته قبل مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ18، والمقرر لها 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأشار موقع الليغا إلى أن ميسي تمكن من تسجيل 4 في الشهر الماضي بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

كما زار شباك ليفانتي، و سجل هاتريك ضد سيلتا فيغو، بينما قدم تمريرة حاسمة للويس سواريز ضد ليغانيس.