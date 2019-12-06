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وزير حرب الاحتلال يتعهد بهدم مباني في مناطق C

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:04 - 06 ديسمبر 2019
نفتالي بينيت وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت وزير الحرب الاسرائيلي
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في إطار الحرب الإسرائيلية على المناطق المصنفة C في الضفة الغربية، تعهد وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت بحملة هدم واسعة على مباني الفلسطينيين في المنطقة المصنفة "C" في الضفة الغربية بزعم عدم الترخيص.

وجاء تهد بينيت خلال لقائه مع سفراء أوروبيين الأسبوع الماضي، حثهم خلال اللقاء بوجود مخطط إسرائيلي لهدم المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة C حتى ولو كانت بعدم أوروبي، داعياً إياهم بتحويل دعمهم للمساعدات الانسانية بدل البناء

غير المرخص.

يشار إلى أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أبلغ قادة المستوطنين في الخليل، بوجود نية لدى الجيش بهدم المنازل الفلسطينية في المناطق المصنفة C.

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