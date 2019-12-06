حكومة الاحتلال تبدأ حرباً على البناء الفلسطيني في مناطق C

أبلغ قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي "نداف فدان" قادة المستوطنين أن الجيش سيبدأ بمحاربة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "C".

ويعد محاربة البناء الفلسطيني في مناطق C هو سياسة اسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتفقد فدان أمس الخميس برفقة قائد منطقة جنوب الضفة ومسئول مستوطنات الخليل "يوحاي دماري" منطقة الخليل للوقوف عن قرب على البناء الفلسطيني في المنطقة.

وأكد فدان لقادة المستوطنين بأنه سيبدأ قريبا بمحاربة البناء الفلسطيني في المناطق C عبر تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون هدم المباني الفلسطينية في تلك المناطق.

في ذات السياق، كشفت القناة العبرية السابعة، أن الجيش بدأ بتطبيق سياسة مشددة ضد البناء الفلسطيني في المناطق C، حيث هدم أمس مباني فلسطينية شرق الخليل.

ورحب مسؤول مستوطني الخليل "دماري" بخطوة الهدم، قائلاً أن منع الامتداد الفلسطيني هو التحدي حاليا لأن البناء الفلسطيني في تلك المناطق سيحد من القدرة على ضم مستوطنات الضفة الغربية لاحقاً.

ووصف "دماري" الصراع على مناطق C بأنه جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتاً إلى أن مهمة اجتثاث الوجود الفلسطيني من تلك الأماكن يعتبر بمثابة مهمة استراتيجية من الدرجة الأولى.