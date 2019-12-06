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القيادي رضوان يحذر الاحتلال من مغبة ارتكاب حماقة ضد المدنيين في مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:25 - 06 ديسمبر 2019
اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس
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أكد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان، إن مسيرات العودة مستمرة ولن يوقفها الاحتلال بجرائمه وارهابه، محذراً في الوقت ذاته قادة الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضح رضوان، أن تسمية الجمعة 83 لمسيرات العودة بعنوان (المسيرة مستمرة)، تأتي للتأكيد على استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.

وأكد على ضرورة تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة لمواجهة صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الوحدة الوطنية هي فريضة شرعية وضرورة بشرية.

وعبر رضوان عن رفضه لأشكال التطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال كافة، داعياً أبناء أمتنا إلى فضح المطبعين والتبرؤ منهم.

وأكد أن قضية الاسرى ستبقى على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لها بال إلا بحريتهم.

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