لجنة دعم الصحفيين تدين بشدة اعتقال الاحتلال لأربعة صحفيين بالقدس المحتلة

دانت لجنة دعم الصحفيين بشدة اعتقال جنود الاحتلال لطاقم تلفزيون فلسطين المكون من أربعة صحفيين أثناء تصويرهم برنامج تلفزيوني في مدينة القدس المحتلة .

واكدت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة ٦ ديسمبر٢٠١٩ أن عملية الاعتقال تأتي استمرارًا للهجمة على الإعلام الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية حيث اعتقل جنود الاحتلال الصحفية كريستين ريناوي والمصور الصحفي على ياسين ومعهم اثنين من المصورين من منطقة باب العامود صباح اليوم الجمعة.

واعتبرت اللجنة أن احتجاز طاقم تلفزيون فلسطين يأتي في سياق الهجمة الاسرائيلية على وسائل الاعلام والصحفيين مؤكدة أنها اعتقال ٧٩ صحفياً منذ بداية عام ٢٠١٩ بقي منهم ١٨ صحفياً داخل سجون الاحتلال، علاوة على اطلاق النار بشكل مباشر على الصحفيين وكان آخرها استهداف الصحفي معاذ عمارنة في عينه برصاصة معدنية مما أدى إلى فقأ عينه اليسرى بالكامل بالإضافة إلى إصابة الزميل عطية درويش في غزة برصاصة في عينه مما أدى إلى ضرر كبير في شبكية العين .

وبينت اللجنة أنه أصيب نحو 163 صحفياً بالرصاص الحي في غزة والضفة الغربية منذ بداية عام ٢٠١٩ من بينهم 86 صحافياً في قطاع غزة، و77 إصابة في مدن الضفة الغربية.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين لمنعهم من تغطية عدوانه وجرائمه.

وجددت اللجنة دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى "فاتو بنسودا" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيق فوري في الاعتداءات "الإسرائيلية"، ضد الصحفيين الفلسطينيين في الجنائية الدولية.