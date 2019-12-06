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الاحتلال يستنفر قواته وينصب القبة الحديدية مع استئناف مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:52 - 06 ديسمبر 2019
القناصة الاسرائيليين القناصة الاسرائيليين
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استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، قواتها بالقرب من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، للتعامل مع مسيرات العودة وكسر الحصار التي استأنفت المسيرات يوم الجمعة، بعد توقف دام 3 أسابيع، لما وصفته في وقتها تفويت الفرصة على الاحتلال لاستهداف شعبنا.

وذكرت القناة الـ13 العبرية أن القوات الإسرائيلية عادت لاستنفار قواتها قرب السياج الفاصل خشية من اقتراب الجماهير الفلسطينية المشاركة في مسيرات العودة من السياج واقتحامه.

وذكرت القناة ان الجنود نشروا القناصة قبالة خيام العودة الخمس، شرق قطاع غزة، خشية من مسيرات العودة التي تأتي بعد توقف دام 3 أسابيع.

وأشارت القناة أن القوات الإسرائيلي عمدت الى نشر القبة الحديدية بالجنوب، استعدادا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، في حال وقوع شهداء اليوم في ظل تهديدات العديد من الفصائل انهم لن يصمتوا على إزاء استهداف إسرائيل المتعمد للمشاركين في مسيرات العودة.

 

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