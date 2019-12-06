الاحتلال يعتقل طاقم تلفزيون فلسطين في القدس وتستولي على معدات البث

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، عدد من طاقم تلفزيون "فلسطين" في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ، بأن عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهموا مكان تصوير برنامج صباح الخير يا قدس، في جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس المحتلة.

وأشارت الوكالة الى ان القوات اعتقلت كلاً من الإعلامية دانا أبو شمسية مقدمة البرنامج، وكريستين الريناوي والمصور أمير عبد ربه، والضيف الأسير المحرر محمد العباسي، الى جانب سرقتها لمعدات التصوير الخاصة بالبرنامج وأجهزة البث.

يشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي حظر في 20 نوفمبر الماضي أنشطة التلفزيون في القدس المحتلة.