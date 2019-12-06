ببجي تٌعلن عن خبر سار وتاريخي.. ماذا ستفعل في "الهاكر"؟

دحضت الشركة المنتجة للعبة pubg أفكار وادعاءات انها في طريقها للزوال، مشيرة إلى ان عن دد التحميلات التي حظيت بها pubg mobile وصلت على مستوى العالم إلى 600 مليون تحميل، وهو رقم تاريخي لم يتحقق من قبل لأي من العاب الهواتف المحمولة.

تزايد في شعبية ببجي موبايل

وتشير الأرقام التفاعلية مع اللعبة العالمية أنها تتزايد برغم ما أُثير حول ذلك الأمر، ففي يوليو عام 2018 كان هناك 400 مليون لاعب قاموا بتحميل النسخة المحمولة، أي أنه خلال عام ونصف تقريبًا زاد العدد بمعدل 50% وهو ما يؤكد أن شعبيتها تزداد بشكل كبير، وتدحض تلك البيانات والأرقام الرسمية الشائعة القائلة بان لعبة ببجي الشهيرة في طريقها الى الزوال.

من المتوقع أنه خلال الفترة المُقبلة سوف يتزايد العدد بشكل كبير، خاصة مع وصول النسخة المحمولة من ببجي إلى أماكن متفرقة ودول أخرى لم تكن اللعبة مُتاحة فيها، هذا بالإضافة إلى التعديلات التي تسعى الشركة المُطورة إلى إلحاقها بها ومنها محاربة الغشاشين (الهاكر) الذين يخترقون اللعبة ويحققون فوزاً على اقرانهم مخادعاً جداً من خلال استخدام أنواع من الهاكر التي تحدد أماكن خصومهم.

رسالة ببجي لمحبيها

وفي إطار ذلك فقد نشرت اللعبة رسالة لكل عشاقها طالبتهم بضرورة مساعدتها في محاربة هؤلاء المخالفين، واستبعادهم خارج مجتمع pubg وذلك عن طريق الإبلاغ عنهم، من خلال الخيار الذي تم إضافته مؤكدة أنها سوف تقوم على الفور بالتحقيق فيما يصلها من إعلامات بالغش من المستخدمين، وسوف يتم إطلاع المُبلغ عن نتيجة تلك التحقيقات في إطار من الشفافية.