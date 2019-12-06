الأردن يتسلم جثمان الأسير الشهيد سامي أبو دياك

سلَّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، جثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك عبر جسر الملك حسين لدفنه في المملكة الأردنية بناء على طلب ذويه، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن السفير ضيف الله الفايز أن المملكة الأردنية بذلت جهوداً كبيرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسلم الجثمان ونقله للاردن.

شار إلى ان الأسير سامي أبو دياك استشهد الاسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال صباح الثلاثاء 26 /11 /2019، بعد تدهور وضعه الصحي في اعقاب تعمد الاحتلال حرمانه من العلاج.