طالع أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. هل يتوقف انحباس المطر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، وان يكون الجو غائماً وبارداً نسبياً، مع احتمالية كبيرة لتساقط الامطار على مناطق متفرقة.

ويكون الجو اليوم ليلة الجمعة بارداً جداً، كما تكون السماء ملبدة بالغيوم، مع احتمالية تساقط الامطار، ويكون البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم غدٍ السبت فيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لامطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

أما يوم الاحد المقبل فيكون الجو فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط امطار متفرقة على مختلف المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً.

والله تعالى اعلى واعلم