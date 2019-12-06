الجماهير الفلسطينية تستأنف المشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار

استأنفت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة، بعد توقف دام حوالي ثلاثة أسابيع، في ظل ما اسمته الهيئة تفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الجماهير الفلسطينية.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار خلال الأسبوع، استئناف مسيرات العودة وكسر الحصار الجمعة الحالية، بعد توقف لثلاثة أسابيع، داعية الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة والحاشدة في جمعة "المسيرة مستمرة".

كما، ودعت الهيئة العليا للمسيرة جماهير شعبنا الى ضرورة الحذر من مكر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي الذي يحاول الايغال في دماء الفلسطينيين.

وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.