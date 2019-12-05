محامو ضحايا اسطول "مافي مرمرة" يستأنفون على قرار وقف ملاحقة المجرمين الإسرائيليين

استأنف محامو عائلات ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول "مرمرة" على قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم الاحتلال الإسرائيلي الذي هاجم الاسطول في العام 2010.

وقال المحامون في بيان مشترك إن قرار المحكمة يظهر "النية لحماية إسرائيل - بشكل سافر جدا تحت أنظار المجتمع الدولي - من أية اتهامات بارتكاب جرائم حرب".

يشار إلى ان اسطول مرمرة الذي ضم عشرات المتضامنين مع قطاع غزة تعرض لهجوم اسرائيلي كبير، ادى لارتقاء عشرت شهداء اتراك واصابة العديد منهم في المياه الدولية.

وتعرض أسطول مرمرة الذي نظمته جمعية تركية، لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.