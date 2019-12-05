ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

محامو ضحايا اسطول "مافي مرمرة" يستأنفون على قرار وقف ملاحقة المجرمين الإسرائيليين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:50 - 05 ديسمبر 2019
مافي مرمرة مافي مرمرة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

استأنف محامو عائلات ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول "مرمرة" على قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم الاحتلال الإسرائيلي الذي هاجم الاسطول في العام 2010.

وقال المحامون في بيان مشترك إن قرار المحكمة يظهر "النية لحماية إسرائيل - بشكل سافر جدا تحت أنظار المجتمع الدولي - من أية اتهامات بارتكاب جرائم حرب".

يشار إلى ان اسطول مرمرة الذي ضم عشرات المتضامنين مع قطاع غزة تعرض لهجوم اسرائيلي كبير، ادى لارتقاء عشرت شهداء اتراك واصابة العديد منهم في المياه الدولية.

 وتعرض أسطول مرمرة الذي نظمته جمعية تركية، لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات