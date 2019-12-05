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توقعات حالة الطقس في فلسطين خلال الساعات المقبلة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:46 - 05 ديسمبر 2019
الطقس الطقس
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توقعت الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو الليلة غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق.

و يستمر تأثر الاراضي الفلسطينية، و خصوصاً المناطق الشمالية بمنخفض جوي سريع تبلغ ذروته فجر الجمعة، حيث من المتوقع أن تتساقط أمطار خلال الساعات القادمة،  و تمتد الى وسط البلاد و أطراف قطاع غزة.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والفرصة مهيأة لأمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، و تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات مطرية متفرقة تشتد في ساعات الليل.

 

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