توقعات حالة الطقس في فلسطين خلال الساعات المقبلة

توقعت الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو الليلة غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق.

و يستمر تأثر الاراضي الفلسطينية، و خصوصاً المناطق الشمالية بمنخفض جوي سريع تبلغ ذروته فجر الجمعة، حيث من المتوقع أن تتساقط أمطار خلال الساعات القادمة، و تمتد الى وسط البلاد و أطراف قطاع غزة.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والفرصة مهيأة لأمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، و تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات مطرية متفرقة تشتد في ساعات الليل.