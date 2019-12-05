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ليبرمان يقترح مبادرة للحيلولة دون اجراء انتخابات ثالثة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:33 - 05 ديسمبر 2019
ليبرمان1 ليبرمان1
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يسعى رئيس حزب "اسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان لمنع اجراء انتخابات ثالثة في "اسرائيل".

و وفقاً لوسائل اعلام عبرية، فقد طرح ليبرمان مبادرة للحيلولة دون اجراء انتخابات ثالثة، و ذلك من خلال تشكيل حكومة خبراء لمدة عام.

و أشار موقع "وللا" الاخباري العبري، فإن الحكومة المؤقتة ستتكون من 11 وزيراً بما في ذلك رئيس الحكومة، حيث سيتولى رئيس الاحتلال، رؤوفين ريفلين مسؤولية تحديد هوية الوزراء ورئيس الحكومة.

و وفقاً لمبادرة ليبرمان، فإن الحكومة المقترحة لها صلاحيات التصويت على ميزانيتها دون الحاجة لمصادقة الكنيست.

 

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