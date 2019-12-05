نشطاء مواقع التواصل يطالبون بانقاذ حياة الاسير مصعب الهندي

أطلق نشطاء و اعلاميون مساء اليوم الخميس حملة للتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، مصعب الهندي، و الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 72 يوماً.

و غرد النشطاء غبر صفحاتهم المنتشرة عبر تويتر و فيسبوك، حيث أطلقوا وسم #انقذوا_مصعب_الهندي و طالبوا من خلاله مؤسسات حقوق الانسان بالتدخل لدى حكومة الاحتلال لانهاء معاناته.

والأسير "مصعب الهندي" من بلدة تل غربي نابلس، أضرب عن الطعام في 22 سبتمبر الفائت بعد إعتقاله وتحويله للاحتجاز الإداري الذي كان قد تحرر منه قبل عام بالضبط، ورغم إضرابه رفضت المحكمة العليا استئناف على اعتقاله الإداري الذي قدمته المحامية نهاية نوفمبر الفائت، وأصرت على هذا الاعتقال، مما جعله يعلن إضرابه عن شرب المياه مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

و في وقت لاحق، أصدرت محكمة الاحتلال العليا مساء اليوم الخميس قراراً جديداً بإلغاء قرارها السابق بتجميد الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام مصعب هندي.

و أشارت مصادر مختصة بشؤون الأسرى الى أنه تم إعادة الاعتقال الإداري للأسير هندي، بالرغم من خطورة حالته الصحية.

و عبر المغردون عن تضامنهم مع الأسير الهندي، مطالبين الجهات الحقوقية للعمل على الافراج عنه من سجون الاحتلال، و انقاذ حياته.

















