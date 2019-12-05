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الداخلية تعلن نتائج الفحص الطبي للمتسابقين على وظيفة افراد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:22 - 05 ديسمبر 2019
وزارة الداخلية بغزة وزارة الداخلية بغزة
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أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن نتائج الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية، غير اللائقين طبياً.

و دعت الهيئة المتسابقين للاستعلام عن نتائج الفحص من خلال الضغط على الرابط.

 و أكدت الهيئة أنه سيتم قبول طلبات التظلم على نتائج الفحص الطبي، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الأحد 8 ديسمبر 2019، وحتى نهاية دوام الثلاثاء 10 ديسمبر، مع إرفاق الآتي:

·       تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت سلامة الحالة الصحية للمتسابق، بخلاف ما ورد في نتيجة الفحص الطبي.

·       توقيع المتسابق على تعهد بتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عدم صحة ما ورد في التقرير الطبي المرفق.

 

 

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