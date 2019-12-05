الداخلية تعلن نتائج الفحص الطبي للمتسابقين على وظيفة افراد

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن نتائج الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية، غير اللائقين طبياً.

و دعت الهيئة المتسابقين للاستعلام عن نتائج الفحص من خلال الضغط على الرابط.

و أكدت الهيئة أنه سيتم قبول طلبات التظلم على نتائج الفحص الطبي، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الأحد 8 ديسمبر 2019، وحتى نهاية دوام الثلاثاء 10 ديسمبر، مع إرفاق الآتي:

· تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت سلامة الحالة الصحية للمتسابق، بخلاف ما ورد في نتيجة الفحص الطبي.

· توقيع المتسابق على تعهد بتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عدم صحة ما ورد في التقرير الطبي المرفق.