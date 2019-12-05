شاهد هدف السعودية: السعودية تقصي قطر في خليجي 24

تمكن اليوم الخميس، المنتخب السعودية من تحقيق فوزي كبير على منتخب قطر، بنتيجة 1-0 في في الدور نصف النهائي من بطولة "خليجي 24" والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

طالع أحداث المباراة لحظة بلحظة:

انتهت المباراة

لحكم احتسب 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

20:50

تسديدة أرضية قوية للعنابي عن طريق المعز علي من على حدود منطقة الجزاء، لكن فواز القرني في المكان المناسب وتصدى لها بثبات.

20:47

شاهد.. فرصة هدف محقق ضائع للأخضر السعودي، كاد أن يقتل المباراة.

20:47

تصويبة قوية عن طريق كريم بوضيف من على حدود منطقة الجزاء، لكن اصطدمت بالدفاع ومرت إلى ركنية في الجهة اليسرى.

20:42

أووووه، مرتدة خطيرة للمنتخب السعودي عن طريق محمد كنو وتوغل لمنطقة الجزاء في الجهة اليمنى ومراوغة بتسديدة قوية لكن ارتدت من القائم ووصلت إلى الشهراني المتمركز على حدود منطقة الجزاء الذي بدوره سدد كرة قوية لكن تصدي جيد من حارس المرمى.

20:41

المنتخب السعودي يتخلى عن دفاعه ويقرر الخروج من ملعبه ومهاجمة قطر في 5 دقائق من المباراة

20:39

ركلة ركنية لمنتخب قطر من الجانب الأيسر، نفذها أكرم عفيف عرضية مقوسة لداخل منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع بنجاح ومرت دون خطورة على مرمى فواز القرني.

20:39

ثاني تبديلات منتخب قطر بدخول محمد مونتاري وخروج سالم الهاجري.

20:38

استئناف اللقاء مرة آخرى، الكرة بحوذة لاعبي منتخب قطر.

20:36

دخول إسماعيل محمد وخروج بيدرو ميجيل في أولى تبديلات منتخب قطر.

20:35

توقف اللعب لسقوط عبدالإله المالكي لاعب منتخب السعودية، ودخول الجهاز الطبي.

20:34

تبديل ثاني للسعودية

20:32

بطاقة صفراء من نصيب هتان باهبري لاعب منتخب السعودية، بعد تدخل مع بيدرو ميجيل في الجانب الأيمن.

20:29

كرة عرضية للمنتخب السعودي عن طريق سلطان الغنام من الجانب الأيمن، لكن لم تجد أحد من زملائه ومرت سهلة بين أقدام الدفاع.

20:27

شاهد.. فرصة هدف محقق ضائع للمنتخب القطري.

20:25

ركلة ركنية لمنتخب قطر من الجانب الأيسر، نفذها عبد العزيز حاتم عرضية مقوسة لداخل منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع ومرت دون خطورة.

20:22

تبديل أول لمنتخب السعودية

20:21

مش ممكن، ركلة ركنية للمنتخب القطري في الجانب الأيمن، نفذها بتسديدة مقوسة ولا أروع في اتجاه المرمى لكن اصطدمت بالقائم الأيمن ثم جسد الحارس وأبعدها الدفاع في الأخير.

20:20

مرتدة لمنتخب قطر عن طريق أكرم عفيف في الجانب الأيسر وكرة عرضية لكن إبعاد جيد من ياسر الشهراني في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى المعز علي.

20:17

هجمة خطيرة لقطر... مرور جيد من عبد الكريم حسن وتوغل لمنطقة الجزاء في الجهة اليسرى وكرة عرضية خطيرة، لكن تألق من الدفاع وتشتيت الكرة بنجاح.

20:14

فرصة هدف - انطلاقة عن طريق بيدرو ميجيل في الجانب الأيمن وكرة عرضية، لكن غير متقنة مرت سهلة بين أحضان فواز القرني.

20:13

10 دقائق من الشوط الثاني محاولات هجومية من قطر ودفاع من المنتخب السعودي

20:11

بطاقة صفراء من نصيب محمد خبراني لاعب المنتخب السعودي، بعد تدخل مع أكرم عفيف في وسط الملعب.

20:09

أولى البطاقات الصفراء في اللقاء من نصيب أكرم عفيف لاعب منتخب قطر، بعد تدخل مع عبدالإله المالكي في وسط الملعب.

20:07

سيطرة تامة من منتخب قطر منذ انطلاق الشوط الثاني ولكن دون خطورة تذكر

20:06

تصويبة قوية عن طريق عبد الكريم حسن من على حدود منطقة الجزاء، لكن غير متقنة مرت بعيدًا عن مرمى المنتخب السعودي.

20:05

ركلة ركنية للمنتخب السعودي في الجانب الأيسر، نفذها نواف العابد عرضية لداخل منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع بنجاح ومرت دون خطورة.

20:03

بداية الشوط الثاني

19:47

استراحــــــــــــــــــــة

19:46

تسديدة لمنتخب قطر عن طريق عبدالعزيز حاتم من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدي جيد من حارس المرمى.

الحكم احتسب دقيقتين كوقت محتسب بدل من ضائع.

19:46

محاولة للتسديد لمنتخب قطر عن طريق عبدالعزيز حاتم من داخل منطقة الجزاء، لكن غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمى.

19:42

المنتخب القطري مستحوذ ب52% مقابل 48% للمنتخب السعودي.

19:41

عبدالعزيز حاتم نفذ الركلة الركنية عرضية لداخل منطقة الجزاء، لكن وصلت سهلة بين أحضان حارس المرمى.

19:41

ركلة ركنية لمنتخب قطر من الجانب الأيسر، نفذها أكرم عفيف عرضية مقوسة لداخل منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع ومرت إلى ركنية آخرى في الجهة اليمنى

19:40

انطلاقة عن طريق بيدرو ميجيل في الجانب الأيمن، ومحاولة للعب عرضية لكن اصطدمت بالدفاع ومرت إلى رمية تماس.

19:37

تصويبة قوية للمنتخب القطري عن طريق المعز علي من على حدود منطقة الجزاء، لكن افتقدت الدقة ومرت أعلى المرمى.

19:37

خطأ على المعز علي بعد تدخل مع عبدالله عطيف، في وسط ملعب المنتخب السعودي.

19:34

توغل من بيدرو ميجيل لداخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى، وتسديدة قوية لكن غير متقنة مرت بعيدًا عن مرمى فواز القرني.

19:32

عرضية خطيرة للمنتخب القطري عن طريق بيدرو ميجيل من الجانب الأيمن، وخروج من حارس المرمى لكن أبعدها الدفاع في الأخير.

19:30

وصف الهدف- كرة عرضية عن طريق ياسر الشهراني من الجانب الأيمن، اصطدمت بالدفاع ومتابعة جيدة من عبد الله الحمدان برأسية لحظة خروج الحارس لداخل الشباك.

19:28

جوووووووووووووووووووول أول للسعودية عن طريق عبد الله الحمدان

19:28

عبد الكريم حسن نفذ الركلة الحرة بتسديدة مباشرة، لكن غير متقنة مرت بعيدًا عن مرمى فواز القرني.

19:26

خطأ للمنتخب القطري على حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل محمد خبراني مع المعز علي.

19:24

المنتخب يدخل أجواء المباراة بعد مرور 25 دقيقة ومحاولات هجومية متكررة

19:23

تمريرة طولية للمنتخب السعودي لداخل منطقة الجزاء، لكن خروج من الحارس واستخلاص الكرة بنجاح قبل أن تصل إلى فراس البريكان.

19:22

كرات متبادلة بين لاعبي المنتخبين في وسط الملعب.

19:20

ضغط متقدم لمنتخب قطر يجبر نظيره السعودي على التراجع

19:19

كرة خطيرة لمنتخب السعودية وصلت إلى فراس البريكان داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، وتسديدة قوية لكن تصدي جيد من حارس المرمى.

19:16

الاستحواذ - السعودية 53 % وقطر 47 %

19:15

مرور 15 دقيقة من المباراة والتعادل السلبي لا يزال سيد الموقف

19:12

حذر واضح من لاعبي قطر والسعودية وتمريرات غير متقنة في شبه تعاون بينهم

19:10

محاولات من لاعبي الفريقين للاستحواذ على الكرة وفرض هيمنته على اللقاء

19:07

فرصة هدف ضائع لمنتخب قطر... كرة عرضية من ناحية اليمين تجد مهاجم منتخب قطر في مواجهة المرمى ولكنه يسددها على اليسار إلى خارج الشباك

19:05

تلعب الكرة عالية داخل منطقة جزاء قطر ولكن الدفاع يشتتها

19:04

خطأ لصالح المنتخب السعودي في نصف ملعب قطر

19:02

أمامية طويلة لمنتخب قطر وصلت إلى أكرم عفيف في الجانب الأيسر، الذي بدوره مرر كرة عرضية لكن أبعدها الدفاع بنجاح.

19:00

انطلاق أحداث الشوط الأول