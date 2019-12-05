تعرف على سفارة "فلسطين المتحركة"؟ّ!

أجرى الكاتب والاكاديمي الفلسطيني زياد مدوخ سلسلة من اللقاءات التعريفية عن القضية الفلسطينية، ولا سيما معاناة أهالي قطاع غزة الذين يرزحون تحت الحصار الإسرائيلي منذ 13 عاماً.

وشارك مدوخ في سلسلة من المؤتمرات المهمة التي تعنى بالقضية الفلسطينية إلى جانب عدد من المتضامنين الفرنسيين مع الحق الفلسطيني، كما ووقع كتابه "أن تكون لا عنفي في غزة" الذي يتطرق لمعاناة ومقاومة قطاع غزة التي يكفلها القانون الدولي خلال مؤتمرات وورش عمل مهمة.

وشارك مدوخ بقوة في الاحتجاجات التي اقيمت امام محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بقبول الدعاوي ضد قادة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

يشار إلى أن كتاب "أن تكون لا عنفي في غزة" الذي أصدره الدكتور زياد حسن مدوخ الأكاديمي والكاتب والشاعر الفلسطيني من قطاع غزة يتضمن خلاصة وقوع الفلسطينيين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولتهم الهروب من براثن العدو عبر المقاومة اللاعنفية، كما يتضمن الكتاب ومضات ساطعة من صمود الفلسطينيين الأسطوري.

الكتاب الذي أصدرته دار النشر الفرنسية "لثقافة والسلام" بالعاصمة الفرنسية باريس في بداية شهر نوفمبر 2019 يضم خمسة فصول (الفصل الأول: أهمية المقاومة الشعبية والسلمية للتخلص من الاحتلال، والفصل الثاني: يتطرق لملف مسيرة العودة واسبابها وأهدافها واستمراريتها، والفصل الثالث: يتطرق لدور المجتمع المدني في تطوير المقاومة الشعبية، والفصل الرابع: يتطرق للصمود الأسطوري للفلسطينيين، والفصل الخامس: يتناول المبادرات الخلاقة للشباب الفلسطينيين لتحدي الحصار الإسرائيلي الجائر).

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