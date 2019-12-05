مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان "ارطغرل" على تردد قناة دعوة

ثارت الحلقة الأولى من مسلسل "قيامة عثمان" ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم العربي على حدٍ سواء، متفوقة على الكثير من الأعمال التلفزيونية الأخرى.

قناة دعوة لن تنقل مسلسل المؤسس عثمان، والقناة العربية الوحيدة هي قناة اليرموك، ستنقل الحلقة الاولى اليوم الخميس في تمام 8م بتوقيت مصر والاردن تردد 11678 رأسي بتقنية HD.

وتصدرت الحلقة الأولى تصنيف البرامج متفوقة على المسلسلات والبرامج الترفيهية والإخبارية التي عرضها مساء أمس على مختلف القنوات التركية بمعدل يفوق 15 نقطة استكمالاً لنجاح مسلسل "قيامة أرطغرل".

وحظى تجسيد النجم بوراك أوزجيفيت لشخصية "عثمان الغازي ابن أرطغرل" بإشادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا كونه نجح بشكل كبير في التعبير عن معاناة شاب يحمل على عاتقه إرثاً ضخماً لوالده القائد العظيم.

وتطالب القبيلة بالكثير من الاستحقاقات، ليسير عثمان على خطى والده ويصبح المؤسس الأول للدولة العثمانية بعد جمع الولايات التركية تحت راية واحدة.

وتلقى بوراك بعض الانتقادات بسبب عدم إجادته بشكل كبير لأداء مشاهد القتال بالسيف، إلا أن محبيه دافعوا عنه وقالوا إن تلك اللقطات تحتاج لإدارة فنية من جانب مخرج المعارك حتى تخرج بتسلسل معين يجعلها تظهر بسلاسة وعفوية على الشاشة.

واكد خبراء أن ظهور المشاهد بهذا الشكل كان بسبب القطع المتكرر للقطات في المونتاج وبسبب التصوير بأكثر من كاميرا من عدة زوايا دون دمجها بشكل صحيح عند المونتاج.

وأعرب محمد بوزداغ أحد منتجي العمل عن سعادته بنجاح عرض الحلقة الأولى، ملمحاً إلى أن أحد المشاهد بالحلقة قد استغرق 4 أيام كاملة من التصوير.