اللبنانيون يراقبون انهيار اسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي

لا يزال اللبنانيون يرقبون شاشات البورصة بسبب الانهيارات الحاصلة على صرف سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، لاسيما أن الاقتصاد اللبناني يواجه فترة اقتصادية عصيبة جداً لأسبابٍ عديدة منها الأحداث السياسية، والتي تُعد من أهم العوامل التي تؤثر في الاقتصاد.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

لازالت أسعار الليرة اللبنانية تشهد انخفاضاً قياسياً امام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، حيث تعرضت الليرة لخسائر كبيرة بسبب ما تشهده البلاد من مظاهرات لبنان ينتفض منذ ما يقارب الشهرين.

يشار إلى أن الليرة اللبنانية تعرضت لانتكاسة حقيقية في الأيام الماضية بسبب استمرار المظاهرات واغلاق أبواب المصارف اللبنانية في وجه المستثمرين الذين توجهوا إلى السوق السوداء مما رفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إذ اصبح اللبنانيون يلجؤون الى السوق السوداء بسبب السياسات المصرفية التي وصفوها بالخاطئة.

وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس مقابل الدولار الامريكي 1507 ليرة لبنانية، على الرغم من أنه كان أقل من ذلك بكثير في الأيام الماضية، ولكن الحال في السوق الحرة أصبح وضع غريب، وكان قد تم إلغاء العمل بالليرة اللبنانية تمامًا، وأصبح الآن ما يمكن استخدامه والوسيلة المستخدمة للتسعيرة هي الدولار فقط.