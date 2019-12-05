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لجنة الانتخابات "الاسرائيلية": لسنا مستعدين لجولة انتخابات ثالثة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:06 - 05 ديسمبر 2019
نتائج الانتخابات نتائج الانتخابات
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في "إسرائيل"، إنها ليست مستعدة لجولة أخرى من الانتخابات.

و أوضحت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، أولي عدس خلال مؤتمر صحفي عقدته في الكنيست، مساء اليوم الخميس، أنه لم يتم تخصيص ميزانية للتحضير للانتخابات، فضلاً عن وجود ثلاثين مستخدماً في اللجنة، في حين أنها تحتاج إلى أربعين الفا.

و أضافت: "إذا كان لا بد من إجراء الانتخابات في غضون فترة زمنية قصيرة، فيجب تعاون جميع مديري الوزارات المختلفة لتشغيل آلاف الأشخاص يوم الانتخابات".

و أشارت الى أنه لا يوجد بعد رئيس دائم للجنة الانتخابات المركزية.

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