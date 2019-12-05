تلفزيون يكشف الحقيبة النووية التي تلازم بوتين

كشفت قناة زفيزدا محتويات الحقيبة النووية التي تلازم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وظهر في الفيديو وجود لوز زر أبيض للاطلاق وليس زر أحمر.

وبحسب مقدم البرنامج : فإن ضابطاً يحمل الحقيبة في مكان ما، بقرب من القائد الأعلى للجيش الروسي، أحد مكونات هذه الحقيبة كرت الذاكرة، وهي أحد المفاتيح في الحقيبة".

ولفت إلى أن هناك تفاصيل سرية لم يتم الكشف عنها، موضحاً ان الحقيبة عمرها 50 عاماً وهي المرة الأولى التي تعرض فيه على التلفزيون.

ويوم الأحد القادم ، سيرى المشاهدون مقر إدارة القيادة المركزية لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التحت أرضية، والذي تتم عبره إدارة وتوجيه كل الترسانة النووية البرية للبلاد، وسيعرض عملية تحميل للصواريخ النووية على منصات الاطلاق تحت الارض لأول مرة.