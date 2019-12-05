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وفد من تواصل حركة الجهاد تزور جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات في رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:20 - 05 ديسمبر 2019
لجنة تواصل الاصلاح الجماهيري لجنة تواصل الاصلاح الجماهيري
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زارت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشارك وفد ضم كلا من المختارين سمير الاخرس، وأبو أكرم الشمالي، وجال الإصلاح أبو تامر أبو عمرة، وحماد الاخرس وأبو محمد القصاص وكوادر من اللجنة، في إطار المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما وشارك الوفد ورشة عمل خاصة نظمتها الجمعية بعنوان "حماية الأطفال".

وناقشت اللجنة مع إدارة الجمعية ضرورة العمل على توعية المجتمع المدني على معاملة الأطفال بالطرق السليمة.

وشكرت الجمعية في نهاية الزيارة والورشة، وفد لجنة التواصل الجماهيري على هذه اللفتة الجميلة.

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