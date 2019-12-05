الشاب باهي الضبة.. ابدع في شغف تصميم السيارات ونقل موهبته للعالم

في مساحة لا تتعدى عشرة أمتار، تنطوي جدران المكتب الملونة بأعمال شغفٍ منذُ 13 عامًا، وتختزن فيها موهبة الشاب باهي الضبة الفنية والفريدة من نوعها لتصميماته للسيارات بأدواته وإمكانات بسيطة، إلا انها تعبير عن أفكاره العظيمة في مجال تطوير السيارات.

الشاب الضبة (23 عامًا)، يمتلك عزيمة وطموح كبير بعد ان اكتشف شغف الحس الفني على طاولة الدراسة عام 2007، وبدأ يطوّر من موهبته في رسم هياكل السيارات، وصولاً للتصميم الالكتروني ذات التقنيات العالية، في إخراج صور للسيارات المتطورة ومواكبه آخر التحديثات.

ويحتضن مكتب الموهوب بعشرات الصور الملونة وغير الملونة، المعلقة على الجدران، والتي أبدع في رسمها طوال الفترة الماضية، ليرسم مهد طريق مستقبله في مجال التصميم والتطوير.

"خلال فترة عامي 2007و 2010، كانت بدايته الفنية في الرسم على لوحات (الاسكتش)، بالأدوات البدائية، ليبدأ بعدها بربط الموهبة بالعلم والمعرفة"، كما يقول الشاب باهي الضبة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وأضاف وهو من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، انّه التحق في المرحلة الثانوية في مدرسة دير البلح الصناعية ليربط موهبته بالعلوم المعرفية في تخصص كهربائي سيارات، ما ساعده على تطوير ذاته، في الوصول إلى هدفه الذي يطمح من أجله.

ويضع المصمم عدد من السيارات مختلفة الشركات المصنعة على طاولته، ليبدأ اختزال موهبته في الرسم على لوحات السود بالأقلام البيض وكذلك برامج التصميم على الحاسوب التي تعلمها خلال مرحلته الجامعية تخصص وسائط متعددة، بطريقة جميلة قادرة على إيصال أفكاره بكل سهوله.

تجرية فريدة

تجربته في تصميم المركبات بمختلف أنواعها الماركات الشرقية والغربية، أعطت الموهوب صفة فريدة في الرسم بتقنية ثلاثي الابعاد، في تحقيق حلمه بالالتحاق في شركة "بي ام دبليو" أو "ومرسيدس"، المشهورتان في الحفاظ على هويتهما التاريخية، وجودتها العالية.

وتخضع الصورة الواحدة من التصميم سواء بنظام لجرافيك أو "الاسكتش" ما بين أسبوع إلى شهر كامل، كما انّ الضبة، طوّر من موهبته في تصميم الأجزاء الداخلية بعد ان كان يقتصر على الهيكل الخارجي للسيارة، مع أخذه حسبان تصميم الأجزاء الميكانيكية والكهربائية.

وفيما يتعلق بالهدف السامي، حدد الشاب الضبة، هدفه في الالتحاق كعضو فريق التصميم والتطوير في أحد شركات السيارات العالمية، إذ راسلَ شركة "BMW" البريطانية، وطرح أفكار تصاميمه من ذات مركبات الشركة، الامر الذي أعجب إدارة الشركة بأعماله، متمنيةً له التقدم على أملٍ في الالتحاق في وقت مقبل بفريق تطوير المركبات.

وشارك الضبة بلوحاته الإبداعية في معارض محلية داخل القطاع، وانه التحق بمشروع احتضان الموهوبين لمدة 3 أشهر ممول من "UNDB" عبر مؤسسة غيث واي (Gate Way)، في دعم وتعزيز وتطوير اعماله المستقبلية، فيما يسعى جاهدًا إلى استغلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي في عرض اعماله التصميمية التي لاقت إعجاب الكثيرين.

وذكر أنّه يعمل حاليًا في مكتبه الخاص بمجال تصميم الجرافيك (العمل عن بعد)، على مدار الساعة، كما انّه فتح حساب خاص على منصة إلكترونية لتمويل اعماله في تطوير مهاراته للوصول إلى الهدف المنشود.

وعن طموحاته المستقبلية، أشار إلى انّه يطمح في المشاركة في المعارض الدولية لإيصال أفكاره إلى جميع الناس، بالإضافة إلى الالتحاق بإحدى جامعات التصميم الصناعي للسيارات في إيطاليا، وبعد التخرج ستمكن من فتح أكاديمية في القطاع لتعليم الطلبة الجدد.

وعن المعوقات التي تواجهه، قال الضبة، "إنّ يُعاني من قلة المختصين في الاهتمام بأعماله، وتعزيز موهبته"، بالإضافة إلى قلة إقبال المعارض الفنية داخل القطاع، لعرض إنجازاته.

ويَعج قطاع غزة بمئات الموهوبين، إلا ان قلة الاهتمام من الجهات المختصة، قد تغيب عليهم الفرصة في تطوير مهاراتهم الابداعية، إلا ان الضبة مؤمن بقدراته ومواهبه في تعزيزها للوصول إلى الهدف المنشود.







