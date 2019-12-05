من هو الشاعر قوس الذي قصده تركي ال الشيخ

أثار المستشار تركي آل شيخ خلال مداخلته عبر الهاتف في حفل اعتزال اللاعب ياسر القحطاني، تساؤلات كثيرة حول كشف هوية الشاعر قوس وهو ياسر القحطاني.

وقال آل شيخ أن ياسر ليس لاعب كرة فقط، بل تاجر ناجح وإعلامي ناجح، وشاعر ناجح وهو ما أثار الجدل أن الشاعر قوس هو نفسه اللاعب. على حد تعبيره

جاء ذلك عقب انتشار حديث إعلامي كبير في الوسط السعودي حول أن الشاعر قوس هو اللاعب ياسر القحطاني، والذي قال:” الشعر مفخرة ولست أنا الشاعر “قوس” والأسم مستعار وش دخلكم فيه “.

في المقابل أكدت مصادر مطلعة أن هو المستهدف، حيث قالت: "إلى هذه اللحظة يدور الحديث حول إمكانية أن يكون هذا اللاعب هو الشاعر المقصود".

ياسر سعيد القحطاني مواليد 1982، هو لاعب كرة قدم سعودي سابق، كان يُجيد اللعب في مركز الهجوم، حيث لعب لنادي الهلال السعودي، والمنتخب السعودي قبل إعتزاله دولياً في 2013.

حاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا في عام 2007، ولعب في كأس العالم 2006، وأحرز هدف في مباراة المنتخب التونسي.

في 20 أبريل 2012 أعلن ياسر اعتزاله اللعب الدولي بعد 100 مباراة دولية، ثم عاد في كأس الخليج 2013 وبعد البطولة اعتزل بشكل نهائي.

وفي أبريل 2018 أعلن اللاعب عن اعتزاله كرة القدم بعد تحقيقه وفريقه نادي الهلال الدوري السعودي للمحترفين 2017-18.