وفاة محمد حسان تتصدر مواقع التواصل.. هل الخبر حقيقي ؟

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، شائعات عن وفاة الشيخ محمد حسان جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة في أحد المشافي المصرية.

ولم تعلق المصادر الرسمية على نبأ وفاة محمد حسان، حيث تبقى هذه الأخبار مجرد شائعات يتم ترويجها من خلال النشطاء، إلى حين الإعلان من المصادر الرسمية أول الحسابات الرسمية التابعة للشيخ محمد حسان.

يشار إلى أن الشائعات وخصوصا أنباء الوفاة تلاحق الكثير من المشاهير والنجوم والممثلين والدعاة بين فترة واخرى، حيث يتم ترويجها من قبل نشطاء مواقع التواصل لأسباب متعددة.

الشيخ محمد حسان 57 عاما، داعية إسلامي مصري. حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، المقدمة بعنوان وشاع أنه أخذ الدكتوراه من الأزهر ولكن هذا غير صحيح بل ناقش رسالته فيها فقط واستأجر القاعة.

حصل على البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعمل مدرساً لمادتي الحديث ومناهج المحدثين في كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم.

كان للشيخ المصري درس أسبوعي منتظم في مسجد مجمع التوحيد بالمنصورة حتى عام 2011. إلا أنه بعد اندلاع الثورة بمصر قلل لقاءه الأسبوعي إلى أن انقطع تماما عنه.