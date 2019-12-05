العاملون في جامعة الاقصى يضربون عن العمل احتجاجا على رفض الإدارة احقاق حقوقهم

نظم العاملون في جامعة الأقصى إضراباً عن العمل في خطوة احتجاجية على الظلم الواقع عليهم من قبل إدارة الجامعة بخصوص مخصصاتهم المالية منذ العام الماضي، وأكدت على وجود خطوات تصعيدية لاحقة في حال استمرار تعنت إدارة الجامعة ولم تتعامل مع مطالب الموظفين العادلة.

وأعلن الإطار الممثل للعاملين في جامعة الأقصى في قطاع غزة في بيان له وصلنا نسخة منه، أن إدارة الجامعة ومكوناتها الاعتبارية لا تبذل أي جهد لرفع الظلم الواقع على العاملين بجامعة الأقصى بالتقاعد المالي ، وقطع رواتب موظفين بالجامعة وهم على رأس عملهم ، واستمرار الخصومات الشهرية من رواتب العاملين بالجامعة وتعديل الدرجات والمسميات الوظيفية للعاملين.

وقال البيان:" إن إدارة الجامعة ترفض بشكل مستمر لكل المناشدات والاتصالات من ممثلي العاملين بخصوص مطالبهم المشروعة في صرف حقوق العاملين في موعد محدد وآجال واضحة .

وأضاف، أن إدارة الجامعة قامت بالحسم والخصم من علاوات الموظفين المتضررين في رواتبهم منذ سنين بذريعة وجود أزمة مالية في الجامعة لكنها لم ترَ هذه الأزمة في البدل الإداري الذي صرف كاملا وهذا أقل ما يُقال فيه أنه مناف لقواعد العدالة في ظل أزمة مالية بالجامعة كما يقولون .

وتابع، ما زال صرف بقية المستحقات كالساعات الإضافية والفصل الصيفي وبدل المراقبات معلقا بل إن إدارة الجامعة ترفض مجرد جدولة هذه الحقوق بتواريخ محددة.

وأوضح البيان، أن استمرار احتساب السلف العامة على ذمة العاملين بالجامعة مما خلق مشكلة للزملاء الذين يبدأون في إجراءات التقاعد المالي على الرغم من كون هذه السلف تم صرفها كبدل عن استحقاق العلاوة التطويرية .

وأكد الإطار الممثل للعاملين في جامعة الأقصى على الاستمرار في الفعاليات المطلبية.

يشار إلى أن العاملين في الجامعة نظموا اعتصاماً يوم أمس قبالة مبنى إدارة الجامعة.